Пашинян: Ереван не будет реагировать на признание правительством Израиля «геноцида армян»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нецелесообразным реагировать на признание правительством Израиля т.н. геноцида армян в Османской Турции 1915 года.

"Мы не видим необходимости в реагировании (на решение правительства Израиля), поскольку считаем, что вхождение в тему превращения геноцида армян в оружие не исходит из интересов Армении. То есть необходимости в реакции нет", - сказал Пашинян журналистам в понедельник.

В минувшее воскресенье правительство Израиля проголосовало за официальное признание геноцида армян. Соответствующую резолюцию на рассмотрение кабинета министров внес министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. После решения правительства резолюция будет вынесена на рассмотрение Кнессета.

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