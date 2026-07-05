МИД Азербайджана поздравил Венесуэлу с Днем независимости
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Венесуэлы по случаю Дня независимости этой страны.
Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети X.
"По случаю Национального дня Венесуэлы мы передаем наши теплые поздравления правительству и народу Венесуэлы. С Национальным днем, Венесуэла!" — отмечено в публикации.
On the occasion of the National Day of Venezuela, we extend our warm greetings to the Government and the people of Venezuela.
Happy National Day Venezuela! 🇦🇿🇻🇪
@CancilleriaVE pic.twitter.com/tsVF8v2AQV — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 5, 2026
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