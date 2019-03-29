Установлены предел критерия нуждаемости и прожиточный минимум в Азербайджане на 2020 год

В Азербайджане установлен предел критерия нуждаемости на 2020 год.

Соответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис (парламент) страны.

Согласно проекту закона, в целях назначения государственной адресной социальной помощи предел критерия нуждаемости установлен в размере 160 манатов.

Кроме того, прожиточный минимум на 2020 год по стране установлен на уровне 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манатов, для детей - 170 манатов.

После принятия законопроектов Милли Меджлисом документы будут направлены на утверждение президенту Азербайджана.

Оба закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

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