В Баку со склада унесли 48 комби-аппаратов

В Низаминском районе столицы из одного из складов, принадлежащих компаниям, были похищены комби-аппараты.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны 4 человека - Р. Тарланлы, К. Аскеров, А. Абышов и Н. Ахмедов. В ходе расследования выяснилось, что они похитили 48 комби-аппаратов стоимостью 51 000 манатов.

По факту продолжаются следственные мероприятия.