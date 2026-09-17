Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики на 2026-2028 годы

Состоялась встреча между министром энергетики Парвизом Шахбазовым и делегацией во главе с министром энергетики Узбекистана Шерзодом Ходжаевым.

Как сообщили в Министерстве энергетики, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием отношений стратегического партнерства и союзничества под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Подчеркивалось, что государственный визит Президента Азербайджана в Узбекистан в августе этого года придал новый импульс отношениям между двумя странами, в том числе энергетическому сотрудничеству. Отмечалась важная роль совместных проектов и взаимных инвестиций в энергетической сфере в реализации целей, поставленных главами государств.

Обсуждалось текущее состояние сотрудничества в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, в области возобновляемой энергии, энергоэффективности и регулирования, взаимных инвестиций, а также по другим направлениям. Подчеркивалась стратегическая значимость проекта «Зеленый энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан». Отмечалось, что энергетические соединения, развиваемые Азербайджаном в направлении Черного моря, а также Турции с целью передачи зеленой электроэнергии в Европу, создают возможность для формирования более широкого маршрута зеленой энергии, протянувшегося из Центральной Азии в Европу.

В рамках встречи была подписана «Дорожная карта по расширению сотрудничества в сфере энергетики между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Республики Узбекистан на 2026-2028 годы». В документе в качестве основных направлений определены реализация проекта «Зеленый энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан», сотрудничество по геологоразведке и добыче в нефтегазовом секторе, поставки нефти и нефтепродуктов, развитие совместных проектов в сфере переработки, расширение деятельности SOCAR в Узбекистане. Дорожная карта также охватывает усиление обмена опытом и знаниями в сферах энергоэффективности и теплоэнергетики.