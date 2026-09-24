 Ильхам Алиев принял руководителей китайских и итальянских компаний - ФОТО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев принял руководителей китайских и итальянских компаний - ФОТО

First News Media13:17 - Сегодня
Ильхам Алиев принял руководителей китайских и итальянских компаний - ФОТО

24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора китайских компаний 01.AI и Sinovation Ventures Кей-Фу Ли, координатора международных саммитов и руководителя отдела развития по Саудовской Аравии итальянской компании TEHA Group Филиппо Малинверно.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гости выразили признательность главе государства за прием.

Они сообщили, что примут участие во Втором Азербайджанском международном инвестиционном форуме, который пройдет в Баку под патронажем Президента Ильхама Алиева, подчеркнули важность этого мероприятия.

Президент Ильхам Алиев отметил тесные отношения нашей страны как с Китаем, так и с Италией, подчеркнув, что бизнесмены из обеих стран инвестируют в Азербайджане.

В ходе беседы было напомнено об утверждении «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы», отмечено наличие выгодной бизнес-среды в нашей стране, говорилось о созданных благоприятных условиях как для местных предпринимателей, так и для иностранных инвесторов.

На встрече состоялся обмен мнениями о практическом применении искусственного интеллекта в зеленой энергетике, в области кибербезопасности, образования и других сферах, обсуждены возможности сотрудничества между нашей страной и этими компаниями.

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