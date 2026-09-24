На границе с Ираном изъято более 100 кг наркотиков - ФОТО

Успешно продолжаются мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, а также борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы была пресечена попытка контрабандным путем переправить из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику наркотические средства общей массой 111 килограммов 200 граммов.

Так, в результате проведенных пограничного поиска и оперативных мероприятий 22 сентября было обнаружено и изъято из незаконного оборота 57 килограммов 500 граммов, а 24 сентября - 53 килограмма 700 граммов наркотических средств, которые пытались перебросить на территорию страны с помощью летательного аппарата.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.