Баку и Берлин обсудили поставки азербайджанского газа в Германию

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с послом Германии в Баку Дирком Лёльке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече обсуждались поставки азербайджанского газа в Германию, развитие возобновляемой энергетики и укрепление электросетей.

Стороны также рассмотрели перспективы экспорта «зелёной» энергии в Европу по «Коридору зелёной энергии Каспий — Чёрное море — Европа».

В ходе встречи была отмечена взаимная заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере энергетической безопасности и перехода к чистой энергетике, а также в нефтегазовой отрасли, развитии возобновляемых источников энергии и повышении энергоэффективности.