В Румынии обнаружили упавший дрон

Утром в уезде Сучава в Румынии был обнаружен дрон. Местные власти приостановили занятия в школах региона.

Об этом сообщает Digi24.

По данным Министерства обороны Румынии, воздушная цель находилась в национальном воздушном пространстве около четырех минут, после чего упала вблизи поселка Солка в уезде Сучава. В результате происшествия никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано.

В министерстве также сообщили, что пожара на месте падения беспилотника не было.