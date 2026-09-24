В Румынии обнаружили упавший дрон
Утром в уезде Сучава в Румынии был обнаружен дрон. Местные власти приостановили занятия в школах региона.
Об этом сообщает Digi24.
По данным Министерства обороны Румынии, воздушная цель находилась в национальном воздушном пространстве около четырех минут, после чего упала вблизи поселка Солка в уезде Сучава. В результате происшествия никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано.
В министерстве также сообщили, что пожара на месте падения беспилотника не было.
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