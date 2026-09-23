Цена на азербайджанскую нефть повысилась

Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,91, или 0,78%, и составила $117,74.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $116,43 за баррель.

Цена 1 барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $0,92, или 0,83%, до $111,01.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года — $15,81, а максимальная — в июле 2008 года — $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.