Мирзоян принял участие в обсуждении TRIPP
Министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян принял участие в мероприятии, организованном правительством США, — «Процветание через мир: инвестиции в Транскаспийский торговый маршрут и TRIPP».
Мирзоян выступил в качестве спикера на дискуссии «Перспективы мира: реализация TRIPP и Транскаспийского маршрута» вместе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Бренданом Ханраханом.
В мероприятии также принял участие специальный посланник США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф.
В ходе дискуссии обсуждались вопросы мира и региональной взаимосвязи, а также важные достижения, зафиксированные с 8 августа 2025 года.
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