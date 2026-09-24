Мирзоян принял участие в обсуждении TRIPP

Министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян принял участие в мероприятии, организованном правительством США, — «Процветание через мир: инвестиции в Транскаспийский торговый маршрут и TRIPP».

Мирзоян выступил в качестве спикера на дискуссии «Перспективы мира: реализация TRIPP и Транскаспийского маршрута» вместе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Бренданом Ханраханом.

В мероприятии также принял участие специальный посланник США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы мира и региональной взаимосвязи, а также важные достижения, зафиксированные с 8 августа 2025 года.