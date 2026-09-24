Ляйен: ЕС ускоряет сближение Армении с Евросоюзом

«Мы еще больше приближаем Армению к ЕС, одновременно работая над мирным и процветающим Южным Кавказом.

Мы строим дороги и мосты благодаря нашему пакету по обеспечению взаимосвязанности стоимостью 200 млн евро. А также мосты между людьми — посредством наших инвестиций, направленных на продвижение мира.

Наши автономные торговые меры откроют новые возможности. Поскольку теперь 80% экспорта Армении на рынок ЕС освобождены от таможенных пошлин.

Мы ожидаем окончательного принятия этих мер законодателями ЕС уже завтра — в рекордно короткие сроки.

И, наконец, мы укрепляем энергетическую безопасность.

Таким образом, партнерство ЕС и Армении развивается быстро, движется вперед и становится прочнее, чем когда-либо», — написала Ляйен в X.