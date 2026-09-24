Президент Аргентины назвал нынешнюю ООН бесполезной организацией

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал ООН бесполезной организацией, поддерживающей «высокомерных паразитов».

Такое заявление он сделал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Милей высоко оценил миссию ООН по мирному урегулированию конфликтов и продвижению всеобщей свободы и достоинства, назвав это «благородными словами». После этого он сказал, что «сегодня, к сожалению, настало время признать, что на практике этот священный завет был нарушен».

«Иными словами, она превратилась в бесполезную организацию, единственная цель которой — поддерживать касту смертельно высокомерных паразитов, маскирующихся под бюрократов с благими намерениями. Те, кто должен был гарантировать коллективную безопасность и права человека, не справились со своей задачей. Они допустили процветание хаоса, насилия и международного терроризма», — отметил он.

Источник: Lenta.ru