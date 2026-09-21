Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и сотрудники компании в связи с Днем нефтяника посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов.

Как сообщает пресс-служба SOCAR, сотрудники компании почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева — основателя современного независимого Азербайджанского государства и автора новой энергетической стратегии страны. К его памятнику был возложен венок.

Кроме того, участники мероприятия почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Сотрудники SOCAR также посетили Аллею шехидов, где почтили память шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана. К монументу «Вечный огонь» был возложен венок.