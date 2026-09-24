США и Китай продлили мораторий на новые пошлины

США и Китай договорились продлить действие временного моратория на введение новых торговых пошлин до 10 января 2027 года.

Об этом в эфире Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Вашингтоне.

Срок действия прежних договоренностей истекал 10 ноября. Теперь он продлен еще на два месяца. За это время стороны намерены продолжить переговоры по более широкому пакету экономических соглашений или решить вопрос о дальнейшем продлении действующих условий.

Договоренность была достигнута на фоне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Ранее торговая напряженность между странами привела к резкому повышению взаимных пошлин: Вашингтон увеличил тарифы на китайские товары до 145%, а Пекин ответил пошлинами до 125%.

Среди ключевых вопросов переговоров остаются поставки редкоземельных металлов, ограничения США на экспорт в Китай полупроводников и чипов для систем искусственного интеллекта, закупки Китаем американской сельхозпродукции и вопросы безопасности в сфере ИИ.