Азербайджанская делегация присутствовала на выступлении Пезешкиана

Во время выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября азербайджанская делегация находилась в зале.

Как сообщает АПА, утверждения о том, что азербайджанской делегации якобы не было в зале во время выступления иранского президента, не соответствуют действительности и являются дезинформацией.

Согласно информации из открытых источников, во время выступления Пезешкиана зал покинул представитель США. Израильская делегация также не присутствовала на выступлении президента Ирана.

При этом информация о том, что азербайджанская делегация покинула зал, не соответствует действительности.