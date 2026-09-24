Россия нанесла удары по телекоммуникационным центрам в Киеве

Российские войска нанесли удары по двум телекоммуникационным центрам в Киеве — «Киевстар» и «Парковый».

В Минобороны РФ заявили, что центры предоставляли услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.

По данным ведомства, в Киеве также были поражены промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА, цех по выпуску дронов, предприятие по производству и хранению беспилотников «Хорнет», а также транспортно-логистический центр.

В Одесской области, как сообщили в Минобороны РФ, ударам подверглись два логистических центра и сухогруз, доставлявший горюче-смазочные материалы в порт Черноморска.

Ранее сообщалось о массированной атаке на Киев, в ходе которой были поражены объекты энергетики и склады с вооружением.