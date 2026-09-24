Купите смартфон Nothing в MyShops и получите 6 ГБ интернета от Azercell в течение 6 месяцев

Смартфоны Nothing доступны в рассрочку на 12 месяцев без процентов и комиссий.

Azercell и MyShops запускают совместную кампанию для покупателей смартфонов Nothing. Клиенты могут приобрести устройства бренда с первоначальным взносом от 60 AZN и оформить рассрочку сроком на 12 месяцев без процентов и дополнительных комиссий.

Покупатели смартфонов Nothing получат от Azercell 6 ГБ мобильного интернета каждые 28 дней в течение 6 месяцев. Кроме того, при приобретении отдельных моделей Nothing клиенты получат в подарок от Azercell смарт-часы.

Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие абоненты Azercell. Стоимость смартфонов Nothing, участвующих в кампании, начинается от 719 AZN.

Кампания действует в магазинах MyShops в Баку, а также при оформлении заказа онлайн на сайте myshops.az.