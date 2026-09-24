Танкер «Джулфа» прошел капитальный ремонт

Танкер «Джулфа», принадлежащий транспортному флоту ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO), входящего в состав AZCON Holding, прошел капитальный ремонт.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы были проведены на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе.

В рамках ремонта подводную и надводную части корпуса танкера очистили абразивным песком и окрасили. Помимо главного двигателя, охладителей, насосов и других механизмов, был отремонтирован вспомогательный паровой котел. Также были проведены корпусосварочные, электромонтажные, трубомонтажные работы и работы по автоматике.

Жилые и служебные помещения экипажа отремонтировали в соответствии с современными требованиями.

После завершения ремонта танкер успешно прошел ходовые испытания и был вновь введен в эксплуатацию.

Длина танкера «Джулфа» составляет 149,9 метра, ширина — 17,3 метра, осадка — 7,14 метра, дедвейт — 13 470 тонн.