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В бакинском магазине задержали больного коронавирусом, нарушившего правила карантина - ФОТО - ВИДЕО

1 Июля, 2020 в 22:50 меньше минуты на чтение 10356
В бакинском магазине задержали больного коронавирусом, нарушившего правила карантина - ФОТО - ВИДЕО

Несмотря на установленные правила, житель поселка Биби-Эйбат с положительным результатом COVID-19 - Гамид Мамедзаде, которому было назначено лечение в домашних условиях, покинул место жительства.

Как сообщили 1news.az в ГУПБ, больной был обнаружен сотрудниками Сабаильского РУП в одном из магазинов с большим количеством граждан и был доставлен по соответствующему адресу.

По факту наличия в указанных действиях признаков нарушения противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов возбуждено уголовное дело.

Эльшан Рустамов

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