В Баку известный врач скончался от коронавируса – ФОТО 

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Бывший директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний, врач-пульманолог Фаик Агаев скончался от коронавируса.

Как сообщили 1news.az в НИИ, 70-летний врач скончался минувшей ночью в Клинике учебной хирургии Азербайджанского медицинского университета, в которую поступил 26 июня.

У него, помимо коронавируса, были также диагностированы двусторонняя пневмония, острая сердечно-легочная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Отметим, что Фаик Агаев был руководителем Национальной программы по борьбе с туберкулезом, а также до 2009 года являлся директором Научно-исследовательского института легочных заболеваний.

Тимур Рзаев