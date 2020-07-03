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В Баку известный врач скончался от коронавируса – ФОТО 

Сегодня в 14:45 ~ 1 минута на чтение 115
В Баку известный врач скончался от коронавируса – ФОТО 
Бывший директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний, врач-пульманолог Фаик Агаев скончался от коронавируса. 
 
Как сообщили 1news.az в НИИ, 70-летний врач скончался минувшей ночью в Клинике учебной хирургии Азербайджанского медицинского университета, в которую поступил 26 июня. 
 
У него, помимо коронавируса, были также диагностированы двусторонняя пневмония, острая сердечно-легочная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и гипертония. 
 
Отметим, что Фаик Агаев был руководителем Национальной программы по борьбе с туберкулезом, а также до 2009 года являлся директором Научно-исследовательского института легочных заболеваний. 
 
Тимур Рзаев

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