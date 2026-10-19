Азербайджанцы передали Украине генераторы

Граждане Азербайджана передали посольству Украины в Баку 11 генераторов для поддержки украинцев в преддверии сложной зимы.

Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Гусев в соцсети Х.

«11 генераторов уже переданы Посольству Украины в Азербайджане, чтобы поддержать украинцев накануне сложной зимы. Наша кампания продолжается! Приглашаем компании, предпринимателей и друзей Украины присоединиться к этой инициативе», — заявил дипломат.