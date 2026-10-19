Дожди не утихают: число погибших в результате селей в Турции продолжает расти

В турецких городах Стамбул и Коджаэли возросло число погибших в результате селей, вызванных непрекращающимися дождями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на NTV, из воды извлечено тело еще одного человека, в результате чего число погибших достигло 9.

В настоящее время продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести.

Напомним, что проливные дожди, продолжающиеся уже несколько дней в ряде городов Турции, привели к серьезным последствиям. По прогнозам синоптиков, осадки в Турции продолжатся.