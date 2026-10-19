Рубио: Отсутствие выборов в Украине не является основной причиной продолжения войны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отсутствие выборов в Украине не является основной причиной продолжения войны.

«Вопрос о выборах поднимается, и я не говорю, что он не имеет значения, но это не главная причина, почему война всё ещё продолжается», — отметил Рубио.

Он также выразил разочарование в связи с атаками Украины на танкеры американских компаний в Чёрном море.

«Больше всего разочаровывает то, что мы обсуждали публично: например, несколько месяцев назад мы видели удары по энергетическим судам в Чёрном море», — заявил глава Госдепартамента США.

Источник: Breitbart News