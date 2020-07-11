В Баку снесена незаконная постройка, возведенная в парке, благоустроенном в рамках проекта «Наш двор» – ВИДЕО

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Некоторое время назад в парке на перекрестке улиц Мамеда Халила Шарифли и Ширина Мирзоева в Низаминском районе Баку, благоустроенном в ходе реализации проекта «Наш двор» Общественного объединения IDEA, был незаконно возведен коммерческий объект.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в репортаже AzTV, в котором отмечается, что некоторые лица не гнушаются ради своих корыстных финансовых интересов попирать права граждан.

Там также отмечается, что сегодня утром (в субботу, 11 июля) начался снос незаконного объекта.

Отметим, что 10 мая 2018 года Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии вышеупомянутого двора, а также в акции по массовой посадке деревьев, проходившей в ходе мероприятия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 11 июля подписал Распоряжение об освобождении Арифа Адиль оглу Гасымова от должности главы Исполнительной власти Низаминского района Баку.

Тимур Рзаев

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