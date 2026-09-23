Нашёл в аэропорту $20 тысяч и раздал $3 тысячи нищим: Мужчине вынесли приговор

В Баку вынесен приговор мужчине, присвоившему $20 тысяч, которые он нашёл на парковке Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщает Qaynarinfo, инцидент произошёл 7 ноября 2025 года.

Согласно материалам дела, обвиняемый находился на парковке аэропорта на арендованном автомобиле «Ford Fusion», который использовал в качестве такси, и ожидал клиента. В это время гражданка И.Р., прилетевшая рейсом Стамбул — Баку, также ожидала свой заказанный автомобиль.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что из сумки женщины на землю упал полиэтиленовый пакет с $20 тысячами. Она не заметила этого и покинула территорию аэропорта.

Через некоторое время обвиняемый обнаружил пакет на земле. Заглянув внутрь, он увидел деньги, однако не передал их в полицию или другие соответствующие государственные органы.

В суде мужчина не признал себя виновным. Он заявил, что увидел на земле полиэтиленовый пакет, внутри и рядом с которым находились долларовые купюры. Забрав деньги, примерно через 20 минут он покинул аэропорт.

Позже он пересчитал деньги и установил, что сумма составляет $20 тысяч. Около трёх дней мужчина хранил их в автомобиле, после чего начал тратить.

По его словам, часть средств он направил на погашение прежних долгов, ремонт автомобиля, лечение матери и другие расходы. Кроме того, около 3 тысяч манатов он раздал нуждающимся и нищим.

Потерпевшая рассказала, что получила $20 тысяч от продажи квартиры и хранила эти деньги для своих детей. Она планировала использовать средства для торговли в Турции, однако не потратила их и 7 ноября вернулась в Азербайджан рейсом Стамбул — Баку.

По словам женщины, деньги были законным образом задекларированы в аэропорту. Об их пропаже она узнала уже после возвращения домой. После этого она снова приехала в аэропорт и сообщила о случившемся в службу МВД «102».

В ходе расследования были изучены записи камер видеонаблюдения в аэропорту, благодаря которым удалось установить человека, забравшего пакет.

В суде также было установлено, что потерпевшей возмещено 15 500 манатов ущерба. И.Р. заявила, что не имеет претензий к обвиняемому, однако потребовала полностью возместить причинённый ей ущерб.

Суд признал мужчину виновным по статье 177.2.4 Уголовного кодекса Азербайджана и приговорил его к двум годам лишения свободы.