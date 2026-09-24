 В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение

Фаига Мамедова16:35 - Сегодня
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах, объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, в соответствии с оранжевым предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Мингячевире, Нафталане, Горанбое и Дашкясане будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20.8–28.4 м/с.

В Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Лачыне, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Хызы, Гобустане, Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гейгеле, Гедабее, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде в соответствии с желтым предупреждением будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13.9–20.7 м/с.

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