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В Джалилабаде больной коронавирусом, зная о диагнозе, пошел в магазин

Сегодня в 15:39 ~ 1 минута на чтение 495
В Джалилабаде больной коронавирусом, зная о диагнозе, пошел в магазин

Житель Джалилабада, инфицированный коронавирусом, грубо нарушил правила самоизоляции.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, из-за положительного теста на COVID-19 житель города Р.Алиев был направлен на изоляцию и лечение в домашних условиях.

Однако он самовольно покинул место жительства и пошел в магазин, чем подверг опасности здоровье и жизнь других людей.

Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу и доставили домой, сделав предупреждение.

Также была проведена полная дезинфекция помещения магазина, в который заходил инфицированный.

Кроме того, материалы на Р.Алиева направлены на рассмотрение в соответствующие органы.

Тимур Рзаев

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