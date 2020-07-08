В Джалилабаде больной коронавирусом, зная о диагнозе, пошел в магазин

Житель Джалилабада, инфицированный коронавирусом, грубо нарушил правила самоизоляции.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, из-за положительного теста на COVID-19 житель города Р.Алиев был направлен на изоляцию и лечение в домашних условиях.
Однако он самовольно покинул место жительства и пошел в магазин, чем подверг опасности здоровье и жизнь других людей.
Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу и доставили домой, сделав предупреждение.
Также была проведена полная дезинфекция помещения магазина, в который заходил инфицированный.
Кроме того, материалы на Р.Алиева направлены на рассмотрение в соответствующие органы.
Тимур Рзаев