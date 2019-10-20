В Каталонии с начала протестов задержали почти 200 человек

Почти 200 человек задержаны с начала протестов в Каталонии, вызванных решением Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, заявил и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка в воскресенье.

По данным МВД, за время протестов, начавшихся в понедельник, пострадали 288 сотрудников правоохранительных органов, включая как сотрудников национальной полиции и городской гвардии, так и членов Mossos de Escuadra.

"Числа этой недели: 288 сотрудников пострадали, 194 задержанных (18 находятся в предварительном заключении), 267 транспортных средств полиции повреждены", – заявил Гранде-Марласка.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек за мятеж получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

РИА Новости