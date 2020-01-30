В Китае увеличилось число жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных — до 7 711, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Тибет был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, передает РИА Новости.

Днем ранее официально сообщалось о 5 974 заболевших и 132 умерших.

За сутки власти получили информацию о 1 737 новых случаях заболевания, а также зафиксировали 38 летальных случаев (37 — в провинции Хубэй, один — в Сычуани). Из больниц за этот период выписали 124 человека.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

РИА Новости