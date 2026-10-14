В Стамбуле из-за ливней отменили занятия в школах - ВИДЕО

Власти Стамбула отменили занятия в местных школах 14 октября из-за сильных дождей, которые накануне вызвали подтопления и нарушили работу ряда районов города. Об этом сообщило губернаторство мегаполиса.

Кроме того, 15 октября административный выходной предоставлен беременным женщинам и людям с инвалидностью, работающим в государственных учреждениях, а также сотрудницам с детьми младше восьми лет.

С 21:00 14 октября по местному времени в Стамбуле также вводится запрет на передвижение на мотоциклах и других видах двухколесного транспорта.

На четверг в городе объявлен желтый уровень метеорологической опасности. По прогнозам, сильные дожди продлятся до конца дня 15 октября. Не исключены новые подтопления, селевые потоки, а также перебои в работе транспорта и инфраструктуры.

Ливни продолжаются в Стамбуле с вечера 13 октября. Из-за непогоды затопило несколько районов, возникли проблемы с движением транспорта и работой аэропортов. Некоторые рейсы, в том числе международные, перенаправили в другие аэропорты.

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