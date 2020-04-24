В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса - ВИДЕО 

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Как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, команда исследователей из Оксфордского университета, разработавшая вакцину от коронавируса, 23 апреля приступила к испытаниям препарата на добровольцах.

Речь идет о вакцине, получившей название ChAdOx1 nCoV-19. Она создана на основе вируса у шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.

«Сегодня группа Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить хороший иммунитет», - говорится в сообщении, размещенном университетом в Twitter.

Как пройдут испытания

Today @OxfordVacGroup began trialling a #Covid19 vaccine in two healthy human volunteers, to provide info on its safety & ability to generate good immune responses.

We’re so grateful to the volunteers & researchers working tirelessly to develop this: https://t.co/K3LlIVhwfN pic.twitter.com/geiX9G7DEd — Oxford University (@UniofOxford) April 23, 2020

Исследования будут вестись на 1,1 тыс. добровольцах в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле. Часть из них получит непосредственно новую вакцину, другим добровольцам из контрольной группы достанется вакцина от менингита, что было сделано и в первый день. В четверг были привиты микробиолог Элиза Гранато и онколог Эдвард О'Нил, причем сами добровольцы не знают, какой именно препарат им ввели.

Ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл, сотрудники которого занимаются разработкой вакцины, сообщил, что к сентябрю планируется произвести миллион доз препарата, даже учитывая, что его клинические испытания не завершены. Шансы на то, что новая вакцина окажется действенной, ученый оценивает примерно в 80%. Если вакцина докажет свою эффективность, у правительства будут препараты, чтобы начать прививать людей, в противном случае партия окажется бесполезной.

Работы ведутся при поддержке правительства, которое выделило грант в размере 2,2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн) на испытания.

Правительственная программа

Британское правительство объявило о том, что планирует выделить на создание вакцин от коронавирусной инфекции 250 млн фунтов ($310 млн долларов). В общей сложности профинансированы 27 исследовательских проектов.

Власти ведут переговоры с фармацевтическими компаниями, чтобы зарезервировать производственные мощности на случай, если ученые добьются успеха, доказав эффективность и безопасность своих препаратов.

70 потенциальных вакцин

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 70 потенциальных вакцин от COVID-19. По оценкам экспертов, до того, как препарат пройдет испытания, докажет свою эффективность и поступит в производство и продажу, остается около года.

При этом научный советник британского правительства Патрик Валланс с осторожностью высказался о шансах того, что вакцина из Оксфорда станет эффективным ответом на коронавирусную инфекцию. «Любые новые разрабатываемые вакцины имеют мало шансов на успех. Лишь некоторые из них оказываются эффективными. Коронавирус не отличается, и он ставит новые вопросы перед разработчиками вакцины. Это займет время», - сказал эксперт.

Вирус в королевстве

По данным, опубликованным британским Минздравом 23 апреля, у 138 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 18,7 тыс.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

1news.az