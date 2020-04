В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса - ВИДЕО 

Речь идет о вакцине, получившей название ChAdOx1 nCoV-19. Она создана на основе вируса у шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.

«Сегодня группа Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить хороший иммунитет», - говорится в сообщении, размещенном университетом в Twitter.

Как пройдут испытания

Today @OxfordVacGroup began trialling a #Covid19 vaccine in two healthy human volunteers, to provide info on its safety & ability to generate good immune responses.

