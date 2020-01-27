Вертолетом, на котором разбился Коби Брайант, управлял армянин

Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Коби Брайанта.

26 января в Лос-Анджелесе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и члены экипажа.

Как сообщает издание Heavy, помимо Брайанта с дочерью погибли ее одноклубница Алисса Альтобелли вместе с отцом бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян. Ему было 50 лет. Ара Зобаян – этнический армянин.

Издание The Mirror пишет, что непосредственно перед трагедией с пилотом связывался диспетчер, который предупреждал, что они летят слишком низко. Вместе с тем, полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что условия для полета перед роковым полетом были не подходящими.

Вертолет направлялся в спортивную академию «Мамба» в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния.

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