Выпущен на свободу рэпер Парвиз Гулузаде (Paster)

Выпущен на свободу рэпер Парвиз Гулузаде, выступающий под сценическим псевдонимом Paster.

Как сообщает 1news.az, рэпер был отпущен из следственного изолятора в связи с отбытием им срока административного ареста.

Напомним, что, как ранее заявил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов, 27 декабря 2019 года сотрудники полиции сделали П.Гулузаде предупреждение за действия, направленные на нарушение общественного порядка под воздействием наркотиков на территории Бинагадинского района столицы.

«Однако он не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, за что был ими задержан. Бинагадинский районный суд принял решение об аресте П.Гулузаде на 30 суток как виновного по статьям 510 («Мелкое хулиганство») и 535.1 («Неподчинение законным требованиям сотрудников полиции») Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана», - подчеркнул Э.Захидов.

Тимур Рзаев