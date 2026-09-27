 Euronews рассказал о Дне памяти в Азербайджане на фоне нормализации с Арменией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Euronews рассказал о Дне памяти в Азербайджане на фоне нормализации с Арменией

First News Media10:28 - Сегодня
Euronews рассказал о Дне памяти в Азербайджане на фоне нормализации с Арменией

Телеканал Euronews посвятил материал 27 сентября – Дню памяти в Азербайджане.

В публикации отмечается, что в шестую годовщину начала 44-дневной войны 2020 года Азербайджан чтит память военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

Euronews подчеркивает, что спустя шесть лет отношения Азербайджана и Армении развиваются уже в условиях продолжающегося процесса нормализации, который охватывает торговлю, транспорт, телекоммуникации и взаимодействие между гражданскими обществами.

Телеканал напоминает, что после окончания войны стороны постепенно перешли к обсуждению вопросов границы, нормализации отношений и разблокирования региональных транспортных коммуникаций.

Одним из наиболее заметных результатов этого процесса Euronews называет возобновление железнодорожных перевозок после отмены Азербайджаном транзитных ограничений в конце 2025 года и начало прямых поставок в Армению.

По данным Государственной таможенной службы Азербайджана, в январе-августе 2026 года объем прямого экспорта в Армению превысил 17 млн долларов. Поставки включали около 17 тыс. тонн дизельного топлива и примерно 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Политические рамки процесса нормализации были обозначены на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года с участием президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию, связанную с подготовкой всеобъемлющего мирного соглашения.

Отдельное направление сотрудничества связано с проектом «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который должен обеспечить транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении.

Как отмечает Euronews, День памяти в Азербайджане проходит на фоне продолжающейся региональной нормализации и расширения экономических и транспортных связей.

Поделиться:
220

Актуально

Мнение

День памяти: путь Азербайджана к Великой Победе

Спорт

С чистого листа. Старт в Лиге Наций - ФОТО

Общество

«Love you, Baku»: Кэти Перри показала Баку своей 195-миллионной аудитории в Instagram - ФОТО - ...

Политика

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днём памяти - ФОТО

Политика

Ильхам Алиев посетил Парк Победы в День памяти

Euronews рассказал о Дне памяти в Азербайджане на фоне нормализации с Арменией

Саида Мирзиёева предложила рассмотреть смертную казнь после дела о насилии над 5-летней девочкой

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днём памяти - ФОТО

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Трамп: Президент Азербайджана отметил роль США в урегулировании конфликта с Арменией - ВИДЕО

Президент Азербайджана помиловал француза Мартина Райана

МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью военнослужащих Казахстана

Севиндж Фаталиева: 20 сентября стало поворотной точкой в истории азербайджанской государственности

Последние новости

Ильхам Алиев посетил Парк Победы в День памяти

Сегодня, 11:19

Китай отправил двух гигантских панд в США после встречи Си Цзиньпина и Трампа

Сегодня, 11:02

С чистого листа. Старт в Лиге Наций - ФОТО

Сегодня, 10:39

Euronews рассказал о Дне памяти в Азербайджане на фоне нормализации с Арменией

Сегодня, 10:28

Токаев освободил министра обороны Казахстана от должности после гибели 14 военных

Сегодня, 10:13

«Love you, Baku»: Кэти Перри показала Баку своей 195-миллионной аудитории в Instagram - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:01

Саида Мирзиёева предложила рассмотреть смертную казнь после дела о насилии над 5-летней девочкой

Сегодня, 09:46

В Северной Ирландии разрешили протестантский марш через католический район

Сегодня, 09:30

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днём памяти - ФОТО

Сегодня, 09:14

В соцсетях Ильхама Алиева размещена публикация ко Дню памяти - ФОТО

Сегодня, 09:06

День памяти: путь Азербайджана к Великой Победе

Сегодня, 00:00

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан обсудили углубление военного сотрудничества

26 / 09 / 2026, 23:38

При атаке смертника в Пакистане погибли 12 человек

26 / 09 / 2026, 23:21

Макрон назвал единственный путь к спасению Европы

26 / 09 / 2026, 23:00

Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и прекращении боевых действий

26 / 09 / 2026, 22:50

В Баку снимут ограничения на движение по улицам трассы Формулы-1

26 / 09 / 2026, 22:35

На страницах Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой опубликованы кадры с Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ДОПОЛНЕНО - ФОТО/ВИДЕО

26 / 09 / 2026, 22:20

Литва впервые отрабатывает государственный план эвакуации населения

26 / 09 / 2026, 21:55

Победа Джорджа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых плотных финишей в истории Формулы-1

26 / 09 / 2026, 21:45

Трамп заявил, что США и Куба могут заключить соглашение

26 / 09 / 2026, 21:10
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37