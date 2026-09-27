Euronews рассказал о Дне памяти в Азербайджане на фоне нормализации с Арменией

Телеканал Euronews посвятил материал 27 сентября – Дню памяти в Азербайджане.

В публикации отмечается, что в шестую годовщину начала 44-дневной войны 2020 года Азербайджан чтит память военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

Euronews подчеркивает, что спустя шесть лет отношения Азербайджана и Армении развиваются уже в условиях продолжающегося процесса нормализации, который охватывает торговлю, транспорт, телекоммуникации и взаимодействие между гражданскими обществами.

Телеканал напоминает, что после окончания войны стороны постепенно перешли к обсуждению вопросов границы, нормализации отношений и разблокирования региональных транспортных коммуникаций.

Одним из наиболее заметных результатов этого процесса Euronews называет возобновление железнодорожных перевозок после отмены Азербайджаном транзитных ограничений в конце 2025 года и начало прямых поставок в Армению.

По данным Государственной таможенной службы Азербайджана, в январе-августе 2026 года объем прямого экспорта в Армению превысил 17 млн долларов. Поставки включали около 17 тыс. тонн дизельного топлива и примерно 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Политические рамки процесса нормализации были обозначены на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года с участием президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию, связанную с подготовкой всеобъемлющего мирного соглашения.

Отдельное направление сотрудничества связано с проектом «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который должен обеспечить транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении.

Как отмечает Euronews, День памяти в Азербайджане проходит на фоне продолжающейся региональной нормализации и расширения экономических и транспортных связей.