Саида Мирзиёева предложила рассмотреть смертную казнь после дела о насилии над 5-летней девочкой

Глава Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева заявила, что после сообщения о сексуальном насилии над ребенком в Намангане готовятся предложения по внесению изменений в законодательство, предусматривающих максимальное ужесточение ответственности за подобные преступления.

«Мне доложили о трагедии, произошедшей в Намангане. Узнав об этом, я испытала настоящий гнев», — написала Саида Мирзиёева.

По её словам, за такие преступления, на её взгляд, должна применяться смертная казнь. При этом она отметила, что действующее законодательство Узбекистана не предусматривает высшую меру наказания.

«Поскольку действующий закон её не предусматривает, мы готовим предложения по внесению изменений в законодательство, чтобы максимально ужесточить ответственность», — говорится в заявлении.

Саида Мирзиёева также сообщила, что соответствующим органам даны необходимые указания. По её словам, подозреваемый должен понести самое строгое наказание в рамках действующего законодательства.

Также она заявила о необходимости привлечения к ответственности тех, кто проявил халатность и не обеспечил безопасность ребёнка.

Ранее сообщалось, что 12 сентября в Учкурганском районе Наманганской области Узбекистана было возбуждено уголовное дело по факту возможного сексуального насилия над пятилетним ребёнком. В тот же день подозреваемого задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.

Предложение о введении смертной казни является инициативой Саиды Мирзиёевой. Для изменения законодательства потребуется принятие соответствующих нормативных актов.