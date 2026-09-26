Макрон назвал единственный путь к спасению Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что укрепление европейского суверенитета стало критически важным для будущего континента.

По его словам, за девять лет идея «суверенной Европы» прошла путь от политической концепции, которую многие считали нереалистичной, до общей цели Евросоюза.

«Европейский суверенитет, который некоторые считали невозможным или иллюзорным, стал реальностью и нашей величайшей силой. Сегодня он необходим как никогда прежде. Это наш единственный путь к спасению», – написал Макрон в соцсети X.

Французский лидер отметил, что Европа должна быть способна самостоятельно определять свою политику и быстрее реагировать на технологические и геополитические изменения, в том числе на фоне конкуренции с США и Китаем.

Макрон также перечислил среди достижений ЕС совместные действия во время пандемии COVID-19, поддержку Украины, укрепление обороноспособности, снижение энергетической зависимости, развитие промышленности, космической отрасли и технологий искусственного интеллекта.

Идею европейского суверенитета Макрон подробно изложил еще в своей речи в Сорбонне в 2017 году. Тогда он призвал к более самостоятельной Европе в вопросах обороны, экономики, защиты границ и демократических институтов.