Известный блогер из «Русско-азербайджанской семейки» рассказала, что в Баку ей не диагностировали перелом ноги - ФОТО

Катя и Амид — русско-азербайджанская семейная пара из Липецка, известная по блогу @ketxand в Instagram, — рассказали о неприятном инциденте, произошедшем с Катей во время поездки в Баку.

По словам Кати, в Ичери Шехер она случайно попала ногой в ямку в траве и упала. Сначала блогер смогла продолжить прогулку, однако спустя несколько часов её нога сильно опухла, а боль усилилась.

Супруги обратились в НИИ травматологии и ортопедии в Баку. Как утверждает Катя, во время рентгена возникли сложности из-за языкового барьера — она не понимала объяснений сотрудника, а её мужа в кабинет не пустили. По словам блогера, ногу во время процедуры неоднократно поворачивали и двигали, что причиняло ей боль.

После обследования, утверждает Катя, ей сообщили, что перелома нет, диагностировали ушиб, наложили повязку и назначили обезболивающие препараты.

Поверив результатам обследования, блогер продолжила наступать на травмированную ногу, добралась до аэропорта и перенесла перелёт в Россию.

По её словам, после возвращения она обратилась к травматологу. Повторное обследование выявило перелом со смещением.

«То есть всё то время, пока я ходила, наступала на ногу и летела домой, я делала это с переломом, который в Баку после рентгена мне не диагностировали», — написала Катя.

Блогер также сообщила, что в конце месяца ей предстоит контрольный рентген. Если необходимого улучшения не будет, ей, по её словам, может потребоваться операция с фиксацией кости металлическими спицами.



