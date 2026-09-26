При атаке смертника в Пакистане погибли 12 человек

Не менее 12 человек погибли в результате нападения смертника на полицейский блокпост на северо-западе Пакистана.

По данным Associated Press, террорист подорвал автомобиль со взрывчаткой у контрольно-пропускного пункта в Дера-Исмаил-Хане. После взрыва вооруженные лица также открыли огонь по машине скорой помощи, прибывшей на место происшествия.

В результате атаки около 35 человек получили ранения.

Пакистанские власти начали расследование произошедшего. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Регион регулярно становится целью атак боевиков, в том числе связанных с движением «Техрик-и-Талибан Пакистан».