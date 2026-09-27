«Love you, Baku»: Кэти Перри показала Баку своей 195-миллионной аудитории в Instagram - ФОТО - ВИДЕО

Американская певица Кэти Перри посвятила Баку публикацию в Instagram (195 млн фолловеров) после выступления в столице Азербайджана.

Артистка сопроводила пост фразой «Love you, Baku» (Люблю тебя, Баку) и опубликовала подборку из 15 фотографий и видео.

В публикации представлены кадры с концерта в Baku Crystal Hall: К.Перри запечатлена на сцене с флагом Азербайджана, фрагменты её выступления, а также моменты за кулисами, где певица общается со своей командой и берёт у её участников небольшие интервью.

В подборку также вошло видео, на котором мировая звезда вместе со своей командой едет на обычном автомобиле по гоночной трассе в Баку.

Напомним, что концерт Кэти Перри состоялся 25 сентября в рамках развлекательной программы десятого юбилейного Гран-при Азербайджана Формулы-1.



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