Турция, Саудовская Аравия и Пакистан обсудили углубление военного сотрудничества
Военное руководство Турции, Саудовской Аравии и Пакистана обсудило расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Встреча состоялась в Эр-Рияде с участием начальников вооруженных сил трех стран.
Стороны обсудили расширение обмена разведывательной информацией, координацию действий и интеграцию военных возможностей.
Переговоры прошли на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и усиления сотрудничества между Анкарой, Эр-Риядом и Исламабадом в вопросах региональной безопасности.
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