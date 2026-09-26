Турция, Саудовская Аравия и Пакистан обсудили углубление военного сотрудничества

Военное руководство Турции, Саудовской Аравии и Пакистана обсудило расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Встреча состоялась в Эр-Рияде с участием начальников вооруженных сил трех стран.

Стороны обсудили расширение обмена разведывательной информацией, координацию действий и интеграцию военных возможностей.

Переговоры прошли на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и усиления сотрудничества между Анкарой, Эр-Риядом и Исламабадом в вопросах региональной безопасности.