В Северной Ирландии разрешили протестантский марш через католический район

Высокий суд Северной Ирландии разрешил Оранжевому ордену провести шествие по Гарваги-роуд в городе Портадаун, где преимущественно проживают католики.

Решение было принято ранним утром 27 сентября, за несколько часов до запланированного марша. Суд отклонил очередное ходатайство местных жителей о запрете шествия после того, как апелляционная инстанция отменила временный судебный запрет.

Оранжевый орден не проводил шествия по этому маршруту с 1998 года. Споры вокруг маршей в Портадауне в 1990-х годах стали одним из наиболее известных очагов межконфессионального противостояния во время конфликта в Северной Ирландии.

Комиссия по парадам разрешила участие не более 35 человек. Шествие должно пройти без музыкальных оркестров и сопровождающих сторонников.

На Гарваги-роуд собрались противники решения суда. Среди участников акции были первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил и лидер партии Sinn Féin Мэри Лу Макдональд.