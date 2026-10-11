The reaction of Ukrainian leader Volodymyr Zelensky's inner circle to U.S. President Donald Trump's words about the need to replace him in his post has become known.

This was reported by German journalist Paul Ronzheimer on his account on the social network X .

Ronzheimer wrote that Trump's appeal came as a surprise to Zelensky's entourage. As a source close to the Ukrainian leader told the journalist, everyone understood perfectly well that during the campaign ahead of the midterm elections to the U.S. Congress, Ukraine would once again come into focus. "But we did not expect anything like this," one of Zelensky's advisers added.

Gerade erneut Flugabwehr im Zentrum von Kyiv. Selenskyj-Berater sind währenddessen nur noch geschockt und sprachlos von den Nachrichten aus Washington, dass Trump nach dem Diesel-Deal mit Putin nun einen neuen Präsidenten für die Ukraine fordert. Ein enger Selenskyj-Berater sagte mir: „Uns war klar, dass wir während des Wahlkampfsum die Midterms wieder in den Fokus geraten. Aber DAMIT hätten wir nicht gerechnet.“ Viele Telefonate mit europäischen Partnern. Größte Sorge: Dass Trump tatsächlich Geheimdienstkooperation beendet. Tatsächlich fordert der US-Präsident ein Ende der ukrainischen Angriffe auf Öl- und Gasanlagen. — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 10, 2026

After the U.S. president's statement, Kyiv held numerous telephone conversations with European partners. Ukraine fears that the Republican will end cooperation between the intelligence services, Ronzheimer added.