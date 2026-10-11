Как отреагировали у Зеленского на слова Трампа о новом президенте для Украины? - ВИДЕО
Стала известна реакция окружения украинского лидера Владимира Зеленского на слова президента США Дональда Трампа о том, что его необходимо сменить на посту.
Об этом рассказал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в своем аккаунте в социальной сети X.
Ронцхаймер написал, что призыв Трампа стал неожиданным для окружения Зеленского. Как сообщил журналисту близкий к украинскому лидеру источник, все прекрасно понимали, что во время предвыборной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс США Украина снова попадет в фокус. «Но чего-то такого мы не ожидали», — добавил один из советников Зеленского.
Gerade erneut Flugabwehr im Zentrum von Kyiv. Selenskyj-Berater sind währenddessen nur noch geschockt und sprachlos von den Nachrichten aus Washington, dass Trump nach dem Diesel-Deal mit Putin nun einen neuen Präsidenten für die Ukraine fordert. Ein enger Selenskyj-Berater sagte mir: „Uns war klar, dass wir während des Wahlkampfsum die Midterms wieder in den Fokus geraten. Aber DAMIT hätten wir nicht gerechnet.“ Viele Telefonate mit europäischen Partnern. Größte Sorge: Dass Trump tatsächlich Geheimdienstkooperation beendet. Tatsächlich fordert der US-Präsident ein Ende der ukrainischen Angriffe auf Öl- und Gasanlagen. — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 10, 2026
После высказывания президента США у Киева состоялось множество телефонных разговоров с европейскими партнерами. Украина опасается, что республиканец прекратит сотрудничество спецслужб, добавил Ронцхаймер.