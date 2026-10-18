Erdogan congratulates Azerbaijan on Independence Restoration Day - PHOTO
On behalf of my country and my people, I sincerely congratulate friendly and brotherly Azerbaijan on the Day of Restoration of Independence.
As 1news.az reports, this was stated in a post by Turkish President Recep Tayyip Erdogan on the social network X, dedicated to October 18 — Azerbaijan's Independence Restoration Day.
Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/0m0wwV2UE8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2026
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