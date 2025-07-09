Азербайджанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

Азербайджанские дипломаты отмечают 105-летие со дня создания органов дипломатической службы республики.

9 июля считается днем зарождения национальной дипломатической службы – именно в этот день в 1919 году был принят первый документ, касающийся Министерства иностранных дел Азербайджанской Демократической Республики - временная инструкция о Секретариате МИД АДР.

В 1919 году в Баку осуществляли деятельность дипломатические представительства 16 зарубежных государств.

После Парижской мирной конференции 11 января 1920 года, когда де-факто была признана независимость АДР, правительство молодой республики подготовило законопроект об учреждении дипломатических представительств страны в Западной Европе и Америке.

Независимая внешнеполитическая деятельность Азербайджана была полностью остановлена с подписанием 30 декабря 1922 года договора об образовании СССР.

Решением Совета народных комиссаров Азербайджанской ССР от 8 октября 1923 года, были ликвидированы все действовавшие в республике дипломатические представительства, за исключением диппредставительств Турции и Ирана.

В 1944 году, наряду с другими республиками, в Азербайджанской ССР был создан Народный комиссариат иностранных дел, однако этот орган многие годы существовал лишь формально.

После восстановления Азербайджаном государственной независимости 18 октября 1991 года наше государство было признано один за другим государствами мира и ООН.

С возвращением в 1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по настоятельному требованию народа процесс построения национальной государственности охватил и систему МИД.

Общенациональный лидер очертил контуры стратегического курса внешней политики Азербайджана. Основные положения сформированной великим лидером внешнеполитической стратегии Азербайджана – это ясное и четкое определение национальных интересов страны, налаживание равноправных, добрых отношений с соседними государствами и мировым сообществом на основе принципов невмешательства во внутренние дела и взаимовыгодного сотрудничества, недопущение интернационализации армяно-азербайджанского конфликта, усиление международного политического давления на Армению для устранения последствий оккупации и в качестве конечной цели, обеспечение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

Внешнеполитический курс великого лидера Гейдара Алиева сегодня успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Под руководством главы государства проводится независимая, многовекторная, сбалансированная и активная внешняя политика, основанная на национальных интересах и отстаивании наших позиций на мировом уровне. В настоящее время Азербайджан, как инициатор и участник крупных проектов, является государством, развивающим региональное сотрудничество и обладающим международным авторитетом. Внешнеполитические успехи Азербайджана, признанного надежным партнером, основаны на налаживании сбалансированных отношений с соседними странами и другими государствами мира, осуществлении равноправного диалога и сотрудничества, исходящих из взаимных интересов.

Успехи нашей страны во внешнеполитической сфере проявились и во время Отечественной войны 2020 года.

В результате проводимой успешной и целенаправленной внешней политики во время Второй Карабахской войны международная общественность поддержала справедливую борьбу Азербайджана.

Неуклонно повышаются роль и влияние нашей страны в решении международных и региональных проблем.

Достижениями внешней политики Азербайджана являются избрание страны в 2012-2013 годах непостоянным членом Совета Безопасности ООН, в 2017-2019 годах - 176 голосами «за» членом Экономического и Социального Совета ООН, а в 2019-2023 годах – председателем Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран.

Продолжением всех этих успехов можно назвать проведение в Азербайджане в ноябре 2024 года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Сегодня Азербайджан, являющийся государством-лидером региона, - одна из стран, к мнению которой прислушиваются в мировом масштабе.

Кроме того, Азербайджан имеет тесные связи с Организацией тюркских государств, СНГ, Европейским Союзом, НАТО, Шанхайской Организацией сотрудничества, Лигой арабских государств, Африканским Союзом и другими международными структурами, активно участвует в их работе.

Достигнутые результаты ставят новые задачи, создают большие возможности с точки зрения реализации долгосрочных интересов Азербайджана. Среди внешнеполитических приоритетов Азербайджана – укрепление суверенитета и независимости нашей страны, а также дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми международными акторами, другие вопросы. События, произошедшие в регионе за последние годы, показывают, что сильный Азербайджан всегда достигает поставленных целей, и эта тенденция продолжится и впредь.