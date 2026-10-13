Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев совершат рабочий визит в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Баку 14–15 октября для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), на котором лидеры стран региона обсудят вопросы безопасности, экономического сотрудничества и транспортной взаимосвязанности в Азии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Узбекистана.

Саммит пройдет под председательством Азербайджана. Основное внимание будет уделено укреплению доверия, мира и безопасности на континенте, а также дальнейшему институциональному развитию СВМДА.

Участники также обсудят практическое сотрудничество в сфере транспортной взаимосвязанности, цифровизации и устойчивого экономического роста, обменяются мнениями по ключевым региональным и международным вопросам.

Ожидается, что по итогам саммита будут приняты Бакинская декларация и пакет решений, направленных на укрепление роли и повышение эффективности организации.

СВМДА было создано в 1992 году по инициативе Казахстана в качестве многостороннего форума, призванного содействовать диалогу, сотрудничеству, укреплению мира и безопасности в Азии. В настоящее время организация объединяет 28 государств-членов.

17:50

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14–15 октября совершит рабочий визит в Азербайджан.

Глава государства по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает пресс-служба Жапарова.

В рамках мероприятия главы государств, правительств и международных организаций обсудят актуальные вопросы углубления регионального взаимодействия по вопросам взаимосвязанности, цифровизации и устойчивого роста.

По итогам совещания ожидается принятие ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества, отмечается в сообщении.