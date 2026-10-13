ПЕА призвала политические круги Турции уважать суверенитет и внутренние дела Азербайджана

Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) призвала политические круги Турции соблюдать принцип уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела Азербайджана.

«Уже долгое время в ряде турецких средств массовой информации и на платформах социальных сетей, в том числе в информационных ресурсах, известных своей близостью к правящей партии AKP (Партии справедливости и развития), наблюдается распространение не соответствующей действительности, предвзятой, клеветнической и носящей характер навета информации об Азербайджане».

Об этом говорится в заявлении партии «Ени Азербайджан», распространенном пресс-службой, передает 1news.az.

«Учитывая партнерские отношения, существующие между партией "Ени Азербайджан" и партией «Справедливости и развития», а также исторические узы братства и дружбы, объединяющие народы Азербайджана и Турции, до сих пор мы проявляли сдержанность по отношению к подобным фактам. Нашей целью было не допустить, чтобы безответственное поведение отдельных кругов негативно повлияло на отношения между нашими государствами и народами.

Однако то обстоятельство, что за последнее время эта информационная кампания, направленная против Азербайджана, приобрела более агрессивный, системный и откровенно клеветнический характер, и особенно подключение к ней лица, носящего статус главного советника президента Турции, а также депутатов от правящей партии, делает необходимым выражение нашей четкой позиции по данному вопросу.

Прежде всего, мы решительно отвергаем попытки намеренного искажения азербайджано-израильских отношений, придания этим связям якобы исключительного характера и выдвижения на этой основе политических обвинений против Азербайджана. Азербайджанская Республика имеет с Израилем нормальные межгосударственные отношения, основанные на нормах международного права и взаимных интересах.

Позиция же Азербайджана по палестинскому вопросу последовательна, ясна и принципиальна. Наша страна постоянно поддерживала законные права палестинского народа, оказывала Палестине финансовую и гуманитарную помощь. Президент Палестины Махмуд Аббас и Премьер-министр Мохаммад Мустафа в разное время посещали Азербайджан с визитами. Деятельность посольства Государства Палестина в Азербайджане также обеспечивается при финансовой поддержке Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял с самых высоких международных трибун, что Азербайджан поддерживает решение палестинского вопроса на основе международного права и соответствующих резолюций ООН, по принципу «двух государств» при условии, что Восточный Иерусалим станет столицей Государства Палестина. Позиция Азербайджана в связи с событиями в Газе также основывается на гуманитарных ценностях, защите гражданского населения и международном праве.

Отношения Азербайджана с исламским миром проистекают не из какой-либо политической конъюнктуры, а из принципов взаимного уважения, равенства и солидарности. Вклад нашей страны в укрепление исламской солидарности высоко оценивается мусульманскими государствами. Намерение провести в 2027 году в Азербайджане очередного Саммита Организации исламского сотрудничества также является выражением оказываемого нашей стране международного доверия.

В этой связи мы хотели бы напомнить, что фундаментальные принципы Ислама включают в себя справедливость, равенство, взаимное уважение и солидарность. Ни одно государство в исламском мире не имеет права диктовать свою волю другим мусульманским народам, вмешиваться в их внутренние дела или видеть себя в превосходящем положении по отношению к другим. Претензия служить единству мусульманского мира должна подтверждаться не гегемонистскими устремлениями, а равноправным сотрудничеством и взаимным уважением.

Азербайджанский народ исторически выступал против империализма, колониализма и неоколониальных подходов. Эта принципиальная позиция остается неизменной и сегодня.

Вызывает глубокое сожаление тот факт, что главный советник президента Турции Октай Сарал и депутаты от правящей партии выступили с популистскими и безответственными заявлениями, не учитывая суть вопроса, конституционный строй Азербайджана и правовые основы свободы вероисповедания в нашей стране. Подобные заявления противоречат духу азербайджано-турецких братских отношений и могут служить созданию искусственной напряженности в общественной сфере.

Азербайджанский народ на протяжении всей истории с большим уважением относился к своим национально-духовным и религиозным ценностям. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется Конституцией. Азербайджанское государство одинаково относится ко всем представителям конфессий и считает религиозное разнообразие богатством нашего общества.

Правила же, применяемые в сфере образования, основаны на принципах равенства, светскости, верховенства закона и обеспечения равных возможностей для всех граждан. Согласно Конституции Азербайджанской Республики, Азербайджан является светским государством. Этот принцип закреплен и в Конституции Турецкой Республики. Поэтому превращение светского государственного устройства и образовательной политики Азербайджана в предмет политических манипуляций недопустимо.

В самой Турции политические дискуссии вокруг религиозных и светских ценностей углубляют поляризацию в обществе. Считаем, что использование таких чувствительных вопросов, как головной убор, в качестве инструмента политической манипуляции и раскола не служит ни единству турецкого народа, ни солидарности мусульманского мира в целом. Использование подобного рода вопросов в качестве средства политического давления на Азербайджан особенно недопустимо. Призываем руководство AKP воздержаться от этой вредоносной политики.

Озвучиваемые на отдельных информационных ресурсах оскорбительные, клеветнические и носящие характер навета высказывания в адрес личности президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева также вызывают справедливый гнев азербайджанской общественности.

Определенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым принцип «Одна нация, два государства» составляет моральную и политическую основу азербайджано-турецких отношений. Однако нельзя допускать искажения сути этого исторического выражения. Здесь речь идет именно об одной нации и двух независимых государствах. Этот принцип ни в коем случае не дает оснований одному государству вмешиваться во внутренние дела другого, навязывать ему свои политические и идеологические подходы.

Азербайджанский народ веками жил мечтой о независимости, восстановил свою государственность и сегодня под руководством президента Ильхама Алиева живет в суверенном государстве, осуществляющем независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Партия «Ени Азербайджан» считает, что представители «Партии справедливости и развития», особенно лица, занимающие высокие государственные должности, должны проявлять политическую ответственность в своих заявлениях, с уважением относиться к суверенитету, конституционному строю и внутренним делам Азербайджана.

Надеемся, что соответствующие политические круги Турции сделают правильные выводы из подобных безответственных заявлений и воздержатся от шагов, способных нанести вред азербайджано-турецким отношениям», — отмечается в заявлении.