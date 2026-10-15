В рамках 7-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) принята Бакинская декларация.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе председательство Азербайджана в СВМДА высоко оценивается государствами-членами, приветствуются инициативы, выдвинутые страной в различные направлениях, и мероприятия, организованные ею в период двухлетнего председательства.

В Бакинской декларации отражены конкретные положения, касающиеся продвижения международного порядка, путей борьбы с существующими рисками в военно-политической, экономической и экологической сферах. В документе также особое внимание уделяется поощрению толерантности и межцивилизационного диалога, расширению использования науки, образования и инноваций во имя безопасности и процветания. Наряду с этим, на первый план в документе выходят возможности и риски, возникающие в результате развития искусственного интеллекта.

В декларации также содержатся положения о развитии экономических связей между государствами-членами, укреплении транспортных, энергетических и цифровых связей, а также об обеспечении энергетической безопасности.