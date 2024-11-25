Казахстан заявил о намерении увеличить поставки нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан до 20 млн тонн

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе правительственного часа в Мажилисе парламента представил амбициозные планы по наращиванию экспорта нефти через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство энергетики Республики Казахстан, в его докладе говорится, что с учетом роста добычи нефти и ввода новых морских проектов, в среднесрочной перспективе, Министерством совместно с АО «НК «КазМунайГаз» и другими заинтересованными сторонами проводится работа по развитию дополнительных маршрутов транспортировки, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Маршрут БТД рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений транспортировки казахстанской нефти.

«Существует заинтересованность в развитии и планомерном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в данном направлении, как с казахской, так и со стороны азербайджанских партнеров.

На этот год запланирована поставка казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 млн тонн. Изучаются перспективы увеличения поставок по данному маршруту в объемах до 20 млн тонн в год», - отмечается в докладе министра энергетики Казахстана.